国民の財産カット？2024年にお札のデザインが一新された怖い理由 ２０２４年にお札のデザインが一新された理由 ２０２４年に紙幣のデザインが新しくなり、肖像画も、１万円札は渋沢栄一に、５千円札は津田梅子に、千円札は北里柴三郎に変わりました。 お札は、ほぼ20年毎に変更されていますが、今回は使いやすさに重点を置いたユニバーサルデザイン思想も加わって、額面数字の大型化、高精細透かし模様、指感触の識別