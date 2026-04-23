車内で泥酔・体調不良になってしまったら？ 体調に不安があるときは各駅停車に乗ることがオススメ！ 吐しゃ物の清掃は駅員の大きな負担 年末年始などの宴会シーズンには電車利用者のなかに酔客が増えます。ほろ酔いくらいなら大丈夫かもしれませんが、泥酔したときに起こり得るのが車内での嘔吐です。泥酔した状態、もしくは体調不良で吐き気を催した場合、一番良いのは自宅に帰ってから吐く、または自前のエチケット