日中座りっぱなしの人は、大腿骨骨折のリスク大！ 座りっぱなしの姿勢では、太ももの骨への刺激は寝ているときと同じ！ 「日中はほとんど座りっぱなし」や「最近、運動不足だ」という方は、大腿骨骨折のリスク大！ 仕事中はトイレに行く以外は座っていて、歩くのは通勤のときだけという方は要注意。 通勤も車？それはますます危険です。 大腿