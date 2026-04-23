東京時間11:01現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝24972.00（-178.00-0.71%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4747.70（-5.30-0.11%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢にらんでの上下もNY金は小幅安圏に落ち着く