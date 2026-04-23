アジア株神経質、一部で「イランで爆発」との噂台湾株と韓国株は最高値 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 25986.56（-176.68-0.68%） 中国上海総合指数 4098.90（-7.36-0.18%） 台湾加権指数 38648.33（+769.86+2.03%） 韓国総合株価指数 6496.81（+78.88+1.23%） 豪ＡＳＸ２００指数 8774.80（-68.76-0.78%） アジア株は高安まちまち。 トランプ米大統領がイラン停戦の無期