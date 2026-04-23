USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.777.126.397.20 1MO7.215.985.656.86 3MO7.936.066.546.95 6MO8.516.247.267.30 9MO8.756.427.637.50 1YR8.946.667.917.67 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.009.817.56 1MO6.789.086.84 3MO7.499.317.11 6MO8.229.467.35 9MO8.579.