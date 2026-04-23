日本マクドナルドは27日より、マクドナルドのキャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」を期間限定で販売する。【画像】「グリマス」オリジナルグッズ1970年代に登場した「グリマス」は、紫のまんまるボディ、眠たげな表情と太い眉毛がトレードマークの、おっちょこちょいで不器用ながらも親しみやすいキャラクター。「グリマス」が大好きなメニュー「マックシェイク」をもとに誕生したのが、