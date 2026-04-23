子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月22日、自身のブログを更新。首の張る悩みについて明かしました。【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん「この頃首から背中にかけてバリバリ張っている私」原因は『長時間同じ姿勢でいる張り』古村さんは「この頃首から背中にかけてバリバリ張っている私」と投稿。いつも行く整体院では「この張りは長時間同じ姿勢でいる張りですね」と、診断をうけたと