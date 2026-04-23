「カブス７−２フィリーズ」（２２日、シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手が「４番・右翼」で出場し、五回の第３打席で２戦連続となる２号２ランを放つなど４打数２安打２打点１本塁打の活躍でチームの８連勝に貢献した。初回の第１打席は見逃し三振、三回の第２打席に二塁への併殺打に倒れていたが、五回の第３打席、１死一塁で打席に立つと、２番手右腕ウォーカーから左中間へ豪快な一撃を放ち、本拠地を沸かせた。七回にも