バリキャリの女性は自分にもストイックだからこそ、旦那さんの愚痴に共感できないことも。今回は、そんなバリキャリの奥さんと結婚した人のエピソードをご紹介します。残業30時間？少ないね「バリキャリの彼女と結婚しました。結婚後も仕事はフルタイムで続けていた妻。収入も高く、体力もあり要領もいいので、共働きでも家事はほとんどやってくれていました。でも、癒やされるかというと話は別で……。『今月の残業、30時間超え