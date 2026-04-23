俳優の大和田獏（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。20年4月に新型コロナウイルス肺炎で63歳で亡くなった、妻で女優の岡江久美子さんの七回忌を報告した。大和田は「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では7回忌になるんですね」とし、「あれから6年家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました。失ったものは大きいですが、それでも沢山の方々から頂いた優しさは宝物です」と感謝をつづった。そして、生前の岡江さ