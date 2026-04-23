アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がMCを務め、神速49秒のショートネタで芸人たちが笑いの腕を競い合う『まいにち賞レース』。4月22日（水）の放送では、愛が深すぎるあまり事務所NGギリギリのネタが続出する「好きすぎてやりすぎモノマネ選手権」が開催された。【映像】遠藤憲一モノマネ芸人、実は実力派漫才師の弟だった！「正統派は兄に託して…」意外な事実に驚きベテランのホリをはじめ、広燈（キムタクモノマネ）、くわ