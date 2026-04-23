22日夜、横手市の国道107号で、普通乗用車が停止していた大型トラックに追突する事故があり、普通乗用車を運転していた20歳の男性が死亡しました。事故があったのは、横手市山内小松川の国道107号です。横手警察署の調べによりますと、22日午後9時ごろ、岩手方向から横手市山内方向に走っていた普通乗用車が、道路で停止していた大型トラックに追突しました。この事故で、普通乗用車を運転していた20歳の男性が意識不明の状態で病