ＫＮＴ－ＣＴホールディングスは高い。同社とその親会社の近鉄グループホールディングスに対し、著名個人投資家の井村俊哉氏が代表を務める投資助言会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）が親子上場を巡るガバナンスに懸念を示す書簡を送付したことが明らかとなった。米ブルームバーグが２３日に伝えた。Ｋａｉｈｏｕは、自身が投資助言を行うファンドを通じてＫＮＴＣＴ株を６％超保有している。