三菱ケミカルグループが続落している。２２日の取引終了後に、英国子会社が製造販売を行うエチレン・ビニルアルコール共重合樹脂「ソアノール」について、投資計画を見直すと発表。投資額の増加により収益性の低下が見込まれることから、現在までに発生した投資関連費用を含むソアノール関連固定資産の減損処理を行うとしており、２６年３月期に約３００億円の減損損失を計上する見通しであることが嫌気