「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、サンリオ＜8136.T＞が「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は２１日、初の自社ゲームブランド「ＳａｎｒｉｏＧａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」を立ち上げると発表した。今年秋に１作目のタイトルとして、ニンテンドースイッチとニンテンドースイッチ２向けのゲーム「サンリオパーテ