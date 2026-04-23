カカクコムが急騰している。米ブルームバーグ通信が２３日、「企業買収を手掛けるスウェーデンのＥＱＴが、カカクコムの買収を検討している」と報じた。ＴＯＢ（株式公開買い付け）を巡る思惑が広がる形となり、買い注文が殺到している。 出所：MINKABU PRESS