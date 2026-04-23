ダイドーリミテッド＝大幅高で底値離脱の動き。同社はアパレル中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」を主力に展開を図っている。２２日取引終了後、２６年３月期業績の上方修正を発表した。売上高は従来予想の３２２億７０００万円から３２５億円（前の期比１４％増）に、営業利益は１０００万円から３億円（前の期は６４００万円の赤字）に増額した。業績回復色が軌道に乗っており、これが投資マネ