けさ（23日）高松市の共同住宅で火事があり、1人が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 【写真を見る】心肺停止の状態で救急搬送された男性（63）が死亡共同住宅の火事【香川】 消防によりますと、午前6時52分、高松市鶴市町の共同住宅で訪問介護士から「火事です。ドアから煙が出ていて入れない」と119番通報がありました。消防車10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められました。 警察によりますと、部屋