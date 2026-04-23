MLB公式Instagramは4月21日に投稿を更新し、カブス対フィリーズ戦で球場にガチョウが乱入した珍場面を公開した。舞台となったのはリグレー・フィールドで、試合中にフィールドへ姿を見せたガチョウが、思わぬ形で注目を集めている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 動画では、ガチョウが外野寄りの芝生