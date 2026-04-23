開催：2026.4.23 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 7 - 2 [フィリーズ] MLBの試合が23日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとフィリーズが対戦した。 カブスの先発投手はマット・ボイド、対するフィリーズの先発投手はカイル・バックハスで試合は開始した。 1回裏、3番 イアン・ハップ 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 1-0