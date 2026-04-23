【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが4月22日22時に、「#TimeToCelebrate」キャンペーンのこれまでのコンテンツをまとめたショート動画をSNSにて公開した。 ■「#TimeToCelebrate」キャンペーン参加数が1週間で36万件突破 ショート動画には、4月24日にリリースされる「CELEBRATION」の音源の一部を使用。《Bring Back Now》というフレーズとともに始まるエネルギッシ