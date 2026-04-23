23日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比633.75円（-1.06％）安の5万8952.11円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は156、値下がりは1383、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は177.8円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ファナック が42.91円、リクルート が36.81円、ＴＤＫ が34.19円、フジクラ が28.96円と並んだ。 プラス寄与度ト