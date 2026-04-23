23日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比94.7％増の3988億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同94.5％増の3257億円だった。 個別ではグローバルＸ半導体・トップ１０－日本株式ＥＴＦ 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００米国株ＥＴＦ 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場