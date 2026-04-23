23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数84、値下がり銘柄数463と、値下がりが優勢だった。 個別では犬猫生活がストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸは一時ストップ高と値を飛ばした。カウリス、ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、グローバルウェイ、コアコンセプト・テクノロジー、Ｋｕｄａｎなど10銘柄は年初来高値を更新。クリングルファーマ、エスユーエス、セイワホールディングス、ＡＣＳ