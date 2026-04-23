ナ・リーグ東地区のメッツは22日（日本時間23日）、本拠地シティーフィールドでのツインズ戦に3－2で勝利。前日まで続いた連敗を12でストップした。ところが、復帰戦のフアン・ソト外野手と入れ替わるかたちで、主砲のフランシスコ・リンドーア内野手が左ふくらはぎの張りで途中交代。手放しでは喜べない勝利となった。 ■「明日MRI検査を受ける」と指揮官 メッツは初回、リンドーアの三