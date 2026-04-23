自分と同じ色のキャップを選ぶインコの姿がSNSで話題を集めている。【映像】自分の色を選ぶインコ（実際の様子）投稿したのは、セキセイインコ・プリンちゃん（7歳）の飼い主（@puddings_diary）。キャップ遊びが好きなプリンちゃんが、カラフルなペットボトルのキャップの中から水色のキャップだけを選ぶ様子を撮影し、Xに投稿した。飼い主によると、プリンちゃんは10色ほどあるキャップの中でも、水色と黄色を特に気に入っ