イラン側は海上封鎖解除求める【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２２日、米ＦＯＸニュースのインタビューで、イランとの停戦延長について「期限は設けていない。急ぐ必要もない」と述べ、イラン側の対応を待つ意向を示した。イランを出入りする船舶を対象とした海上封鎖については「爆撃よりもイランを恐れさせている」と語り、継続する意義を強調した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が行き詰まる中、トラ