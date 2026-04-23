アメリカのトランプ大統領は、イランとの停戦や再協議について時間的な制約はないとして、期限を設けない考えを示しました。【映像】イランがホルムズ海峡で拿捕した船（複数カット）トランプ大統領は22日、FOXニュースの番組で、延長したイランとの停戦や次の協議の日程について「時間的なプレッシャーはない」と語り、期限を設けない考えを示しました。停戦の延長期間が3日から5日間だと報道されたことについては、誤った情