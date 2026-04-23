【R-TYPE DX: Music Encore】 4月30日 発売予定 価格：2,420円 ※Xbox Series X|S版のみ2,400円 シティコネクションは、プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam向けダウンロード用ソフト「R-TYPE DX: Music Encore」を4月30日に発売する。価格は2,420円（Xbox Series X|S版のみ2,400円）。 1999年に携帯ゲ}