ダスキンが運営するミスタードーナツから4月27日に『サクぽふん』全2種、『シャリもぐフルーツフローズン』全2種を期間限定で発売することを発表した。4月21日都内にて、新作発表会が行われ、先駆けて新商品を試食してきたのでレポートをしていく。○『もっちゅりん』に続く新食感は「サク」&「ぽふん」!?昨年、大きな話題を集めた『もっちゅりん』。そのモチモチ食感に魅了された人は多いだろう。今回登場する『サクぽふん』