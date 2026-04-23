GoogleはAI処理に特化したプロセッサー「TPU」を独自開発しています。2026年4月22日には第8世代TPUとして学習に特化した「TPU 8t」と推論に特化した「TPU 8i」が発表されました。Two chips for the agentic erahttps://blog.google/innovation-and-ai/infrastructure-and-cloud/google-cloud/eighth-generation-tpu-agentic-era/スンダー・ピチャイCEOが投稿したTPU 8i(左)とTPU 8t(右)の実物写真が以下。第8世代TPUは学習特化のTP