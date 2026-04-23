見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第4週「私たちのソサイエティ」（第19回）が23日に放送され、りん（見上）が亀吉（三浦貴大）と対峙。まさかの“助け舟”が現れると、ネット上には「スカッとした」「いいツンデレ」「一瞬で涙でた」などの声が集まった。【写真】貞（根岸季衣）の助け舟に反響さらわれた娘・環（宮島るか）を取り戻すために、りんは