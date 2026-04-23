お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は２３日、ハリウッド映画「スマッシング・マシーン」にお笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子が出演していることを報じた。作品は格闘家だったマーク・ケアーの実話をもとに映画化。５月１５日に全国公開される。番組では「独占公開！光浦靖子“夢のハリウッドデビュー作”」と題し、光浦が、プロレス好きが高じ