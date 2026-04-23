◆米大リーグレッドソックス１―４ヤンキース（２２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は今季９度目の欠場となった。先発を外れてベンチスタート。相手先発フリードが８回無失点と好投、２番手・左腕ヘッドリックが救援する「左ー左」の継投に代打の機会もなかった。チームは９回に１点を返したが連敗。ア・リーグ東地区の首位ヤンキースとのゲーム差は「６」とな