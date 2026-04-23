横浜Ｍは２３日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１２節・浦和戦（２５日・埼玉スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。前節の川崎戦では終了間際の失点で１―２で敗戦を喫し、今季２度目の３連敗で現在３勝８敗の９位と低迷が続く。ただ、この日の公開された時間には、ＤＦ角田、デン、関富、ＦＷ宮市ら前節は欠場していた主力メンバーの姿があり、今節での復帰も期待される。浦和はＰ