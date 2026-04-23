バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガ連覇のニャブリ、悲願のW杯出場は叶わずドイツ1部のバイエルン・ミュンヘンのMFセルジュ・ニャブリが現地時間4月22日、負傷によって北中米ワールドカップ（W杯）に出場するドイツ代表メンバーから外れることになったと明らかにした。ニャブリは今季、バイエルンの中心選手として活躍し、週末の試合でブンデスリーガ連覇を確定させたばかりだった。しかし、18日の練習で右太腿を負傷。そ