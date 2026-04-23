終活や相続は、将来に向けた備えとして関心が高まっているテーマのひとつ。一方で、具体的にどのような準備をすべきか、また誰に相談すべきかといった点については、判断に迷うケースも少なくないのでは。シニアライフ相談サロン「めーぷる」を運営している一般社団法人シニアライフカウンセラー協会 はこのほど、40歳以上の男女309名を対象に実施した終活・老後に関する調査結果を公開した。 【調査結