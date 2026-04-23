高松北警察署 10歳の娘を殴ってけがをさせたとして、22日、高松市に住む33歳の会社員の男が傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は21日、自宅で娘の顔や頭を複数回殴ってけがをさせた疑いがもたれています。娘は顔にけがをしていて、10日ほどの加療が必要だということです。 22日、児童相談所から警察に通報があり、警察が男に話を聞いたところ「顔をたたいた」と話したため、男を傷害の疑いで逮捕しまし