福岡県嘉麻市の母子生活支援施設に入居していた幼い姉妹が死亡し、殺人の疑いで母親が22日、逮捕された事件で、施設に立ち入りできないはずの内縁の夫が、およそ3年間、隠れて同居していたとみられることが分かりました。パート従業員の水沼南帆子容疑者（30）は3月、嘉麻市の母子生活支援施設で、長女の二彩ちゃん（4）の首を絞めるなどして殺害した疑いで22日に逮捕され、容疑を認めています。逮捕前の任意の調べでは、二