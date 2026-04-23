チェルシーはリアム・ロシアニー監督の早期解任を決断したイングランド1部チェルシーが現地時間4月22日にリアム・ロシアニー監督を解任した。前節ブライトン戦（0-3）での敗戦で5連敗となり、在任期間わずか107日での決断となった。低迷するチームを英紙「ガーディアン」が「バランスも、知性も、人間味もないChatGPTのようなチーム」と厳しく批判している。チェルシーは昨年7月にクラブ・ワールドカップで3大会ぶり2度目の優