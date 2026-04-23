ミスコン出身のメキシコ人女性が自宅で銃に撃たれて死亡し、当局が容疑者の義母を捜査していると22日（現地時間）、メキシコ紙エル・ウニベルサル（El Universal）などが報じた。報道によると、15日、メキシコシティの高級住宅街ポランコ地区のあるマンションで、20代の女性が頭部に銃傷を負った状態で、遺体のまま発見された。この女性は2017年にメキシコのモレロス州で開催された地域ミスコンの優勝者、カロリーナ・フローレス・