SKハイニックスは23日、連結基準で1−3月期の営業利益が37兆6103億ウォン（約4兆円）で前年同期比405．5％増加したと公示した。売上額は52兆5763億ウォンで198．1％増加した。営業利益と売り上げとも四半期最大記録だ。営業利益は過去最大記録を更新した昨年10−12月期の19兆1696億ウォンと比較しても2倍水準に増えた。四半期営業利益率は72％で、昨年10−12月期に記録した58％を超え過去最高記録を更新した。純利益は40兆3459億ウ