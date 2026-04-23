俳優ソン・ジュンギが、妻ケイティ・ルイーズ・サンダースと夫婦そろって結婚後初めて公式の場に出席した様子が公開された。21日、「GAON SOLOISTS（ガオン・ソロイスツ）」はユーチューブを通じて、ソン・ジュンギ＆ケイティ夫妻が18日にソウル・芸術の殿堂IBKチャンバーホールで開かれた第7回定期演奏会『子どもの情景』のステージに立った様子を公開した。この公演は、ガオン・ソロイスツが第46回障害者の日を迎えて開催した行