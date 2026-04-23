マクドナルドの人気キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク」が期間限定で登場。日本上陸以来、発売のたびに盛り上がる『うまかわいい』シェイクが、果汁が増えて“ブルベリマシマシ”に初リニューアルされます☆ マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 サイズ・価格：Sサイズ 190円(税込)〜／Mサイズ 270円(税込)〜※セットドリンクとしても選択可能。(M