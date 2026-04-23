記事ポイントGSアライアンスと大阪公立大学がシリカ複合蛍光色素を開発4月26日から国内外のメーカーや研究機関向けにサンプル提供を開始予定鮮やかな発光と耐候性、耐熱性、化学安定性の両立に注目GSアライアンスと大阪公立大学が、有機蛍光色素とシリカを複合化した新規材料の開発に成功します。鮮やかな発光特性を保ちながら、シリカ由来の耐候性、耐熱性、分散性を付与できる技術です。塗料やインク、プラスチック、化粧品など