◇MLB カブス7-2フィリーズ(日本時間23日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が2試合連発となる今季2号を放ち、勝利に貢献しました。2点リードの5回1アウト1塁の場面で迎えた鈴木選手は、フィリーズ2番手のタイワン・ウォーカー投手の139キロのカットボールを捉えると、左中間へのライナー性の打球がそのままスタンドへ。2試合連続の2ランホームランに球場がわきました。この日は第4打席にも安打を放ち、2安打2打点の活躍