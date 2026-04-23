JR東日本秋田支社は23日、列車とクマの接触や鉄道施設周辺での目撃件数が増加していることを受け、鉄道従事者の安全確保とクマなどの野生動物が線路への侵入を抑制する対策を発表した。忌避剤を散布する区間を大幅に拡大させるほか、鉄道従事者の安全な移動手段を確保するため、巡回用軌陸車を導入する。【比較】軽トラックが線路上に!?JR東日本秋田支社が導入する巡回用軌陸車JR東によると、秋田支社管内での列車とクマの接触