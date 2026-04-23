〈昔の盗賊仲間と再開した老密偵が探りを入れる「今はどこの店に潜り込んでるんだい？」〉から続く 猪助は、友蔵の死んだ息子によく似ていた。一方、密偵の彦十も友蔵と再開する。彦十は友蔵の行方を探すのだが……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）