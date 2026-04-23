岩手県大槌町で発生した山林火災について木原官房長官は23日、午前3時現在で大槌町の▼小鎚地区でおよそ15ヘクタール、▼吉里吉里地区でおよそ140ヘクタールの林野被害が発生していると説明しました。また、小鎚地区では住家1棟を含む7棟の建物被害が確認されているものの、人的被害は出ていないということです。この火災を受け、吉里吉里地区で900世帯1884人に対して避難指示が発令されています。政府は23日、官邸の危機管理セン